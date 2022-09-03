政Whats噏：談青年發展　何啟明：黃唔一定係死罪

即使政府宣稱，香港迎來「由治及興」新時代，然而社會撕裂、黃藍分化以及青年人消極抵抗嘅情況，可謂路人皆見。勞工及福利局副局長何啟明今日(3日)出席一個有關青年就業創業嘅研討會，就強調「唔係話黃就一定係死罪」，指青年人所持嘅政治立場並不影響發展，又呼籲重建世界觀、裝備自己以迎接競爭，總之，唔好「躺平」咁話。

何啟明認為「黃」係無一個統一嘅標準，主要是親西方價值，喜歡自由民主，但不管意識形態如何，「藍又好、紅又好、黃又好」皆有其值得學習之處，相信未來會回歸實用主義，會包容唔同人士嘅想法「邊個搞掂張單，邊個搞掂個目標，唔理你黑貓白貓，捉到老鼠就係好貓。」

何啟明又建議啲後生仔，睇多啲央視同抖音，話依家啲香港傳媒鋪陳嘅世界觀，同美國等西方國家類似，但係同央視及俄羅斯傳媒所講嘅係兩個世界，所以要睇多啲不同嘅資訊。佢仲教班後生要鑽研一門手藝，好似cosplay咁喎，話年輕人要好好裝備自己咁先可以同全世界競爭喎。仲寄語後生仔要喺社會工作吸取經驗，唔好「躺平」嚟應對生活嘅不如意咁話。