添6患者離世　涉3男3女　其中3人打齊針

本港新冠肺炎疫情復熾。醫管局今日(9月3日)公布，過去一天再多6名患者離世，分別為3男3女，年齡介乎77至94歲，當中有3人未完成接種3針疫苗，包括2人未曾打過針。除上述6宗醫管局公布的死亡個案，還有1宗由法醫呈報，該個案涉1名69歲男士，其於8月28日被發現在家中昏迷及死亡，是獨居人士，無打過針，亦無已知的長期病患。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻醫生表示，其中1宗死亡個案為1名77歲男病人，本身有糖尿病，確診後有向局方呈報，當局亦有打電話詢問情況，並建議使用遠距診症，但後來病人開始沒有胃口，直至前日(1日)病人情況惡化，一度昏迷，並送至急症室搶救但告無效，最終於當日離世，其本身有打2針疫苗。

另外，有2宗病人死亡與確診無關，其中89歲男死者亡於腦內出血；另1名88歲女死者則已打2針，本身有冠心病。而其他與新冠肺炎有關的死者包括，1名90歲女性、83歲男性、94歲女性，全部有長期病患，包括糖尿病、曾中風等。