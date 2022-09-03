屋宇署配合推綠色建築　將盡快落實寬免總樓面面積細節

香港建築師學會今日(3日)舉辦「共建健康城市行動」網上研討會，發展局局長甯漢豪出席時表示，為進一步推動綠色建築，屋宇署會盡快落實有關總樓面面積寬免的具體執行細節，新機制要求發展項目在「綠建環評」達致一定評級，或滿足屋宇署就「加強綠化」及「健康生活元素」等範疇訂立的特定標準。

甯續説，屋宇署正參考不同城市的經驗及過往研究，探討如何優化樓宇設計，以改善樓宇空氣流通的設計標準，並力求明年上半年提出建議，鼓勵業界屆時多提供意見。而發展局夥拍海濱事務委員會善用政府預留的65億港元，逐步發展海濱長廊和附近休憩空間，目標是今年內再駁通約1公里的海濱長廊，令海濱長廊的總長度增至約26公里，並會於2028年進一步延伸至34公里。

財政司副司長黃偉綸出席同一場合時稱，在規劃新發展項目時，希望增加人均休憩用地至不少於3.5平方米，同時改善休憩用地的吸引力、可達性和共享程度，並引入「藍綠元素」，預留綠化空間、優化園境設計，積極發展海濱長廊和休憩用地，讓市民有更多優質的生活空間，減少市民依賴車輛出行等。