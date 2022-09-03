發展商交樓前一天突延期　海茵莊園準業主斥失當促賠償

受新冠肺炎疫情影響導致建築材料運送延誤，將軍澳海茵莊園早前延長交樓7個月，其發展商九龍建業有限公司今日(3日)發通告回應指，相關安排符合買賣合約，延期完全是基於整個發展項目建築期間的惡劣天氣及不可抗力事件，並不存在任何隱瞞或欺騙，該公司現正積極與地政總署商討及尋求解決辦法。不過，有準業主組成的苦主聯盟則批評，指發展商應及早通知業主有關延期的消息，而非一直向準業主們承諾可如期交樓，並指責做法處理失當，希望發展商可作出正面回應，及作出合理的賠償和後續安排，否則會向消費委員會作出進一步的投訴。

昨日(2日)正式成立的海茵莊園苦主大聯盟，已有272名準業主加入，他們今日向該發展商遞交聯署。目前海茵莊園因地契規定要求興建的兩條行人天橋，終未能如期落成，而導致延期交樓。聯盟代表梁先生稱，自今年8月初起，發展商一直以「正等待政府審批」、「預計如常取得審批的滿意紙」等相關回覆，及至交樓前一天才通知將延期7個月交樓。他亦指很多業主都已做足入伙準備，如今的安排卻令他們不知所措，甚至有巨大的金錢損失，認為發展商應為其損失作出合理賠償及取消交易。

準業主之一的Elaine指，在7月初購入物業時，發展商表示海茵莊園將於8月31日關鍵日期如期交樓。由於大部分準業主當時正在酒店居住，必須盡快入伙，故購入海茵莊園以期可盡快入住，擺脫居無定所的生活，且發展商直至8月仍一直表示將如期交樓。但在原定交樓日期前一天，即8月30日，發展商才突然通知將會延長7個月交樓，令準業主們感到極為震驚及無助，唯有繼續居無定所的生活以及付出高昂的酒店租金。