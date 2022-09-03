首場國安法諮詢　保安司：大量港黑暴訊息湧入須修例

本港實施《港區國安法》逾2年，至目前有近200人被捕，當中10名遭檢控人士全部被定罪，定罪率達100%。澳門政府上周一(8月22日)宣布將修改《維護國家安全法》，並在今日(3日)舉行首場公開諮詢，澳門保安司司長黃少澤表示，網上有很多攻擊他人的假帳號，亦有很多來自境外及香港，尤其香港爆發反對修訂《逃犯條例》風波期間有大量帳號把訊息發至澳門，並通過澳門網絡平台宣揚「黑暴」活動，他認為情況非常危險，證明境外勢力、域外勢力對澳門、國家安全的衝擊及危害，顯得修例更為必要。

首場諮詢共錄逾200名市民出席，歷時約3個半小時，期間有25人報名發言，當中大部分表示支持修例，但關注誤觸法律及國安宣傳等方面的問題。黃回應指，當局嚴格遵守罪刑法定原則，即觸犯法律規定的犯罪才會被處罰，而絕大部分國安犯罪屬故意犯罪，故認為市民毋須擔心誤觸國安法。

對於有澳門公務員在公開社交平台「點讚」(讚好)香港的黑暴行為，黃強調警方無動用職權監察，他續稱雖然讚好不是犯罪，但卻屬非常危險的傾向。他指出，從整體國家安全觀中，市民不應該存有衝擊國家安全的想法，但存有想法並不構成違法，當局不可處罰，只能說明澳門的文化安全、教育工作出現問題。