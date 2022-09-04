逾300青年獲任香港青年大使　推動旅遊業復甦

由旅遊事務署及香港青年協會聯合主辦的「2022／23香港青年大使計劃」，昨日（3日）以實體及網上模式舉行委任暨頒獎典禮。逾300位青年獲委任為香港青年大使，未來一年將持續學習服務技能，向市民和旅客推廣香港的旅遊特色，推動旅遊業復甦及發展。

青年大使將駐守本地各個旅遊景點，包括中環街市、山頂凌霄閣、展城館、天際100香港觀景台、火山探知館等，負責接待訪客及提供旅遊資訊。他們亦會參與旅遊推廣盛事和攤位活動，推廣香港的節慶文化，並在社區推廣香港的歷史古蹟、多元文化和自然綠野，並競逐「傑出計劃年獎」獎項。新一屆青年大使中，有12位即將負笈外地升學，他們會在當地舉辦推廣香港及中華文化的活動，以吸引海外旅客於疫情緩和後訪港。

旅遊事務專員沈鳳君在典禮上表示，雖然現時旅遊業仍深受疫情影響，青年大使透過積極參與不同類型培訓活動，可加強接待旅客和宣傳香港的知識和技巧，為迎接旅客及旅遊業復甦做好準備。在對談環節中，青年大使潘尹婷分享在求職面試時，發現不少僱主看重應徵者的義工服務經驗，認為義工會有更佳的溝通、時間管理、團隊協作和項目組織能力，因而更具競爭力。她於本年度擔任小組組長一職，期望團結更多志同道合的朋友，一同推廣香港之美。另一青年大使李梓軒表示，儘管香港旅遊業受到疫情打擊，但青年大使有著燃亮東方之珠的夢想，推動他們一直前行。