照顧特殊需要子女　父母須適時求助

遇害5歲男童有特殊教育需要（SEN），患有專注力不足及過度活躍症，亦有學習發展遲緩。子女一旦被評為有發展遲緩問題，例如自閉症、專注力不足，家長難免擔心着急，在照顧壓力「爆煲」下，悲劇恐再上演。家庭及親子教育工作者司徒漢明認為，家長須接受事實，照顧時應給予更大包容及耐性，如壓力到達臨界點需向外界求助，以免孤軍作戰。

司徒漢明坦言，對於照顧子女，普通父母亦感壓力，SEN家長需面對更沉重壓力。他提出4大建議：第一，父母首先需接受事實，照顧時需給予更多耐性、關心及愛心；第二是父母走入困境時，避免獨自承受，一定要學懂向外界求助，坊間亦有機構提供心理輔導服務；第三就是多參加社區講座及活動等，多聆聽同路人分享心路歷程，吸取經驗之餘，亦可紓緩心理上孤獨感；第四，當子女反叛及情緒化鬧事時，父母應冷靜處理，並盡量多以鼓勵和協議方式，取代懲罰。

社區組織協會副主任施麗珊推斷事發原因大多牽涉情緒、家庭暴力、不和諧等問題。她坦言在深水埗劏房家庭佔多數，建議家庭若出現經濟困難，可申請綜援或向家庭基金中心申請援助，亦可以到家庭服務中心尋求心理輔導。至於學校社工及社會保障工作人員，以至劏房外展隊等亦需要主動探訪及跟進。

勞工及福利局局長孫玉菡稱，社會福利署正全面配合警方深入調查案件，政府亦已加強保護兒童工作，星期二他將親自主持首場有關懷疑虐待兒童個案強制舉報規定建議的持份者諮詢會，進一步推展立法工作。社署則稱，涉事家庭為非政府機構營運的綜合家庭服務中心個案。據了解，涉事家庭另外兩名兒童已交由親屬照顧。

去年共1,367宗新呈報虐待兒童個案，若細數近年最轟動案件，則非5歲女童陳瑞臨遭虐殺案，2018年1月6日，「臨臨」被揭發全身滿布疑由藤條、剪刀及拖鞋等造成的133個傷痕，去年其父母被裁定謀殺罪成，判囚終身。