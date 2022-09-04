東方日報A1： 遍體鱗傷似人乾　5歲仔魂斷劏房

有學習發展遲緩、常發脾氣的5歲男童，於昨日凌晨在深水埗劏房昏迷，救援人員趕至發現男童昏迷床上，其懷孕母親爬出窗外企圖跳樓，人員分頭營救，雖及時救回後者避免一屍兩命，惟男童送院搶救後不治。據悉，男童新傷舊患遍體鱗傷，「皮包骨」身形如同兩歲小孩。警方調查後以涉嫌謀殺拘捕死者母親，不排除有人因情緒問題及難忍照顧壓力，長時間在劏房禁室施虐，終釀成命案。

昨日凌晨零時許，警方接獲一名姓黎（33歲）女子報案，指其5歲兒子在石硤尾街2M號一劏房單位暈倒。救援人員趕至，未及登門即赫見黎婦爬出窗外，危站簷篷企圖跳樓。人員拾級而上，花約10多秒破門進入單位，發現男童昏迷床上，黎婦情緒激動縱身一躍，千鈞一髮間，幸有消防員及時搶上，與尾隨而至的警員，一人一邊捉緊事主。此時黎婦雙腳懸空「吊吊揈」，且不停叫喊掙扎。由於現場環境狹窄，其他人員難施援手，僵局維持約10分鐘後，消防架起雲梯靠近簷篷，把黎婦救回安全位置。

黎婦獲救送院，經檢查後發現她有約5個月身孕，遂把她轉院並留院觀察。不過，男童經搶救後，至凌晨2時01分證實不治。由於男童瘦骨嶙峋，身形遠較同齡者細小，驟看猶如兩歲幼童，在身無半両肉的軀體上，由頭到腳遍布30多處刮損及瘀傷，其中以臉部最嚴重，爬滿觸目驚心的紫黑色瘀痕，懷疑因長期捱餓受虐而慘變「人乾」。警方經初步調查後，把案件列「謀殺」拘捕男童母親，案件交深水埗警區重案組跟進。

警方表示，黎婦與8歲大的女兒、3歲孻仔及遇害男童同住上址，死者有學習發展遲緩等問題且常發脾氣，相信家人對其管教時百上加斤，並且出現情緒問題，惟涉案家庭沒有家暴紀錄。雖然有社工跟進他們的情況，惟女事主不願意會面及被接觸，因此無法順利探訪。據悉，死者是一名有特殊教育需要（SEN）的學童，今年1月最後一次返校上實體課，此後因受疫情影響改上網課，惟他已罕見上堂「露面」，甚至在恢復實體課後亦無重返校園，其母親則多次以轉校等不同藉口推搪，令校方難以了解原因。在上周四開學日及翌日，死者與姊姊均告缺席，他們所屬的學校曾致電家長了解，惟未知悲劇是否早有迹象。

另外，有消息指，死者在今年初的外觀與健康無虞，不排除因疫情缺課後始長期受虐，又或本來一直受虐，惟程度卻有增無減。至於涉案劏房面積僅約100呎，內裏一間細房疑被闢作「禁閉室」，長期困着遇害男童不容他離開半步，故鄰里間難以目睹男童出入。

警方已安排法醫剖屍確定男童死因，了解他事發前夕是否曾遭虐打，並循日常照顧等方向，查明是否還有他人經常照顧死者、需要負上疏忽照顧的責任，不排除有更多人被捕。至於死者姊姊及幼弟並無受虐情況，目前暫由親屬照顧。

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