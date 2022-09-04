MIRROR演唱會事故　阿Mo 95%不能復原　父望神能續醫治

MIRROR紅館演唱會意外發生至今已個多月，受傷舞蹈員李啟言(阿 MO)仍留醫伊利沙伯醫院ICU，情況另人擔憂。阿Mo父親李盛林枚師今日(4日)凌晨第6度向教友發代禱信，提及兒子的病情，他指「聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能復原」，將於下周嘗試針灸，但中醫未能有絕對的把握另阿MO完全康復。李枚師在信中分享阿MO的近況，指兒子「不幸中的萬幸，雖然重創，仍是活著，家人能一起在患難中同行」，關係變得更為密切。

阿Mo父親表示，過去一周家人聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裏的確沉了一下，也感到在人看來已快到盡頭。聽完中西醫有事發後一個月的評估，醫生說95%都不能復原，惟有仰望神繼續醫治。

代禱信全文：

李盛林牧師//啟言 代禱信 6 (20220904)

感恩：

1.不幸中的萬幸：雖然重創，仍是活著，家人能一起在患難中同行。

2.家人關係更為密切：彼此能開放訴說往事，啟言並對爸阿媽說不知道爸媽在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。

代禱：「我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，我就早已喪膽了， 要等候耶和華！當壯膽，堅固你的心！我再說，要等候耶和華！」（詩篇27:13-14）

1. 家人的心境：在過去的一週我們聽了醫生們對啟言病情的匯報，心裏的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭，唯詩篇27:13-14再一次鼓勵我們和啟言。

2. 頸椎神疆經：聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，惟有望神繼續醫治。下週嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。

3. 無奈的視線：每次探病，站在啟言的床邊，夫婦及家人內心的幸酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大都分的視線都是冰冷的天花板。

4. 睡眠適應：因新冠病毒肆虐，啟言須轉移到另一ICU病房，請為啟言對環境的適應能睡得好而禱告。另需要長期佩戴頸箍以致後腦感到痛楚影響睡眠。過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。

5. 仍未能完全脫離呼吸機。

6. 找出真相：為香港政府成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。