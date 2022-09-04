外媒稱港府抗疫政策現分歧　盧寵茂質疑報道可信性

早前有外媒引述消息人士報道，指政府傾向於11月前取消酒店隔離，並指政府內部對抗疫政策存在分歧，而醫務衞生局局長盧寵茂是其中一個主張收緊限制的人。盧寵茂今日(4日)發表網誌質疑有關報道可信性，他指有關報道內文大篇幅引用「知情人士」內幕消息， 繪形繪聲，有如親歷其境，報道並找來多位社會人士對消息作出評論，然而這些提供消息的所謂「知情人士」，名字除了有「the people」(那些人)就只有「the person」(那人)， 他指內幕消息是否屬實似乎並不重要，但已吸引了其他傳媒報道。

他澄清，政府對整體抗疫政策一直都是目標一致的，並會繼續根據疫情發展而調整個別措施，以達致精準抗疫。更指有關報道在提及內地抗疫策略與新冠引發死亡人數時也毫不掩飾其目的。他指，內地在防止疫情造成大量死亡個案方面遠勝全球，有大量數據支持，絕非如報道所說的「吹嘘」（trumpet)。據機構統計數字，內地新冠死亡個案約為5,200多宗，但美國及英國的死亡人數，則分別是100萬宗及20萬宗。

盧又提到，美國疾病管制與預防中心剛於上周三公布的最新數據顯示，2021年美國民眾平均預期壽命由2019年的78.8歲跌至76.1歲，預期壽命連續兩年下降，更跌至1996年以來新低。而新冠疫情正是導致民眾壽命縮短的最主要原因。