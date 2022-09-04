假冒旅社專頁極速翻生　騙財兼呃個人資料

近日社交網站Facebook有假冒旅行社專頁，聲稱可以低廉價格出售宅度假套餐及樂園門票，兩個被假冒的旅行社已先後在官方Facebook發貼，提醒大眾小心。有網民留言回覆，指差點被假專頁騙倒，幸察覺有異，未有造成損失。

其中永安旅遊上月及本月先後兩次被假冒專頁困擾。上月27日其專頁發聲明指，Facebook出現一個假冒永安旅遊專頁，透過盜用該公司商標的Facebook帳戶，發出一些虛假廣告，以低價酒店套票及樂園門票作招徠，誘使用戶提供個人資料，以及透過FPS或PayMe付款。至本月1日，即相隔不足一星期，專頁指騙徒又開了另一個假冒永安旅遊的專頁，重施故技進行詐騙，提醒市民假冒永安的帳戶名稱旁沒有藍色剔號；粉絲人數只有幾千，該帳戶最近才開立，貼文只有幾個；要求客人私訊個人資料；要求客人以FPS轉數快、PayMe 及他們發出的QR碼去便利店付款，而收款帳戶是個人戶口。永安呼籲預訂旅遊產品可用其應用程式，因騙徒未冒充到。

至於新華旅遊本月2日則在專頁發聲明指，本月1日起出現了一個假冒專頁，名為「新華hotel」，使用了與該公司相類似的名稱，同時以該公司商標作頭像，推售一些酒店的產品，有3,000人讚好該假專頁。新華旅遊指已舉報該假冒專頁，並保留對相關專頁、貼文及有關人士作出法律追究的權利。有網民留言指差點墮騙局，指因為該專頁要求他私訊個人資料及訊息，深感可疑，細心留意下始發現該專頁只有一則貼文，故相信為假專頁。