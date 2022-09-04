新田蓄洪池太陽能發電系統表現好　甯漢豪:有信心其他蓄洪池採用

渠務署位於新田的雨水泵房日前開放予市民參觀，發展局局長甯漢豪今（4日）在網誌分享，渠務署已完成27個鄉村防洪計劃，當中新田鄉村防洪計劃覆蓋7條低窪村落，面積共約51公頃範圍，相等於約2.5個維多利亞公園，保護約3,500名居民免受水浸風險。她又指，新田蓄洪池首置的浮式太陽能發電系統，7月初已受颱風「暹芭」所考驗，經緊密監察後確認系統表現良好，故有信心考慮在其他蓄洪池安裝同類系統。

甯漢豪引述渠務署特別職務部工程師黎康豪介紹，鄉村防洪計劃工程一般有「三大法寶」，包括防洪堤、蓄洪池，以及雨水泵房。其中，新田蓄洪池面積是各計劃中最大，共約16.4萬平方米，相等於約13個標準泳池，並首設浮式太陽能發電系統。由70塊太陽能光伏板組成的發電系統，預計每年發電量可達3.7萬度，能供雨水泵房運作使用。同時，雨水泵房入水口也安裝柔韌式太陽能光伏板和可踏式太陽能光伏板。另外，由於新田蓄洪池鄰近米埔自然保護區，蓄洪池內亦設置一個生態浮島，讓雀鳥歇息。

甯漢豪表示，設太陽能發電系統今年年初完成，而設計和施工方面均面臨不少挑戰，如池底的錨固系統須避免因撞擊而損毀，或因大幅度移位而令電纜斷裂等。此外，項目須考慮風力、雨量及水流等外在因素，盡量減低每塊太陽能發電板重量，令系統更容易浮起；另一方面要有足夠的拉力，避免系統在惡劣天氣下被強風吹起，偏離原本設計的位置。