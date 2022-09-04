調查揭逾1成長者快測確診無呈報　醫生籲要申報　以獲新冠口服藥

新冠疫情近日升溫，變種病毒Omicron BA.4及BA.5迅速蔓延，感染比率超過5成，長者入院及死亡個案大幅上升。有研究團隊上月對長者進行調查，今日(4日)公布結果，發現逾1成受訪者或其家人曾快測確診不呈報，並存在多個謬誤，包括有長者不覺得未來疫情嚴重、再中招的病徵較輕微等。團隊建議長者出現病徵時應盡快進行快測，並盡早接種第3或4針疫苗，以減低重症、死亡及社區爆發風險。

香港民意研究所於8月進行調查，一共訪問664名60歲或以上的長者，發現長者之間對病毒及疫苗存在謬誤。病人醫護權益協進會召集人龐朝輝表示，12%受訪長者或其家人曾快測顯示確診，但不向當局呈報；10%曾草率快測；亦有8%人士沒有依政府強檢要求進行核酸測試。47%受訪長者認為未來新冠病毒致病的嚴重程度會變得輕微，31%認為傳染性會降低。雖然有75%受訪長者認為新冠康復者會再度染疫，但有27%認為再染疫的徵狀會較輕，甚至沒有徵狀。此外，18%受訪長者沒有接種，或只接種1至兩劑疫苗，當中7成人擔心疫苗的安全性，21%因身體差或有長期病患而不接種。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，BA.5是目前傳染力最高的新冠病毒株，根據外國研究數據，其增長速度較BA.2快35%，患者感染後可引發心臟細胞發炎及心臟衰竭，導致呼吸困難甚至猝死；另外，有美國研究指出，二次感染人士的死亡及住院風險為首次感染人士的兩倍及3倍，出現後遺症風險達1.8倍。而本港接種兩種疫苗後出現異常事件的比率，10萬人中只有約40宗，情況屬十分罕見。團隊建議長者盡早接種3及4劑疫苗，減輕重症、長新冠及死亡風險，並於出現病徵時盡早快測，若確診必須呈報，以獲得處方新冠口服藥；並建議政府改善疫苗外展服務，同時加強教育長者如何正確進行快測，以及呈報的重要性。