無家者病識感不足　易遺失身份證難求醫　團體促政府增醫療援助

本港無家者人數近年激增，而這些人士因沒固定居所引致嚴重健康問題。有團體於本年6至7月訪問了109位無家者。研究指，近90%無家者曾於露宿期間身體不適，涉及不同身體部位及精神健康。當中以牙痛及四肢關節問題最為嚴重，分別有65%及47.4%。無家者面對著經濟因素、病識感不足及容易遺失個人物品問題，導致難以接受治療問題。團體認為政府對無家者的健康問題援助較少，呼籲政府增加對無家者的醫療援助，改善他們健康問題。

無家者較少求醫，大多選擇自行處理身體不適，調查發現大部分受訪者會自行購買成藥，或等待自行痊愈，亦有部分會選擇完全不理會。現正住院的無家者Samuel，於2019年發現自己血糖過高，惟因工作原因沒有再理會。直至今年該團體的護士檢查時，才發現其病情並協助他求醫。無家者缺乏穩定生活空間及儲物空間，容易遺失個人物品，近70%表示自己曾被偷取藥物、身份證及財物等。47歲回流香港的Balance因沒有居所而無奈露宿，2度在公園露宿時醒來過後便發現遺失身份證，對生活造成困擾，更難以入院求醫。另外，大部分無家者沒有領取綜援，經濟壓力導致他們無法承擔醫療費用。無家者之一的穩叔只剩下1隻牙齒，他曾配過1副假牙，惟費用高達1萬5千港元，但假牙現已遺失。

團體表示住屋問題影響健康，希望政府可以訂立「無家者友善政策」，包括提供有固定地方儲存物品；設有醫生隨隊的外展服務，鼓勵無家者求診並判斷無家者的病情；每天開放臨時收容中心，令無家者作息及健康受惠；設立免費健康檢查及相關醫療服務，尤其是眼科及牙科等；提供免費洗衣及洗澡服務，延長公眾浴室開放時間；提供基層醫療服務。