多8名新冠患者離世　僅1人未曾接種疫苗

本港新冠疫情持續。醫管局今日(4日)公布，過去一日新增8名患者離世，分別為4男4女，年齡介乎59歲至102歲，當中有6人未接種3針疫苗，包括有1人未曾打過針，死者中有4人為院舍院友。第5波疫情至今累計9,511人染疫後離世。

醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，死亡個案中有5名患者與新冠病毒有一定關連，包括一名92歲女院友，已打3針，上月21日經東區醫院急症室入院，至同月27日發現確診，其後情況一步步惡化，至昨日(3日)早上離世。另一名81歲男死者已打3針，有肺炎背景，上月18日因咳嗽經伊利沙伯醫院急症室，同月13日時快測已發現確診，其後在醫院情況穩定，於同月23日轉往黃大仙醫院，但情況其後惡化，至昨日離世。第3名死者為82歲男性，未打過針，本身有冠心病，心房顫動紀錄，上周四(1日)因氣促、喉嚨痛入院，經檢測證實染疫，情況其後逐步轉差至昨午過身。93歲已打兩針的男患者，本身患腦退化、心房顫動，上月26日因氣促、血含氧量低入院，4日前快測呈染疫，X光有肺炎，情況於昨日惡化，心臟休克，於晚上過身。第5名患者為102歲女性，有腦退化，為院舍院友，上月24日入急症室，經檢測後呈確診。當時入院因為發燒及血含氧量低，X光有肺炎，情況陸續轉差同樣在昨日離世。

其餘3名死者與新冠病毒沒有太大的直接關係，包括73歲已打兩針男性，肚內大動脈有阻塞，手術後仍不治離世。93歲男性相信因內出血情況離世。59歲女性本身有末期乳癌及腎衰竭問題，因癌症情況惡化離世。另外，昨日新增呈報8名危殆病人，其中5人已打3針，1名接種了1針疫苗，2人未打過針；新增呈報9名嚴重病人，現時合共有64名危殆及54名嚴重病人，當中18名危殆病人正接受深切治療。