今增10683確診　輸入病例佔193宗　衞署強調疫情未踏入平台期

本港第5波疫情再次升溫，確診病例連日來在一萬宗水平徘徊。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(4日)新增10,683宗確診個案，包括10,490宗本地個案，以及193宗輸入個案。另外，醫管局公布，仁濟醫院內科病房多3名病人及1名員工確診新冠，相信源頭為同病房84歲男病人，累計有5人染疫。

院舍個案持續，新增8間院舍出現個案；涉及7間安老院舍及1間殘疾院舍，共有11名院友染疫，有45名院友列為密切接觸者需要檢疫。涉及的院舍包括:港泰護老中心、中信護老院、耆康會何善衡夫人敬老院、東華三院方王換娣安老院、香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院、香港聖公會米毛劍英長者之家、明愛賽馬會恩暉苑，以及匡智粉嶺綜合復康中心。而過去7日，累計有55間院舍有個案，涉及96宗個案，包括79名院舍住客及17名員工。至於學校呈報個案方面，由於今日為學校假期，故沒有新呈報個案。

此外，變種病毒株的個案持續有升勢，根據最新初步數字，懷疑是Omicron BA.4或BA.5的個案錄得64.4%，較前一日的63.1%有上升。現時所有個案的分布是，BA.4佔7.7%；BA.5佔56.7%；BA.2.12.1佔6.3%；其餘為BA.2.2。對於疫情走勢，歐家榮表示，確診數字已突破1萬宗，而過去數周，相關趨勢亦不停上升，雖然無2、3月的爆發式攀升，但數字也由8月中的5,000多宗個案，翻一倍至逾萬宗。他料升勢持續，又強調未有證據顯示踏入平台期。