慈雲山邨不時有人聚賭　中央遊樂場除罩吸煙播毒

公園非法聚賭是違法之舉，若在聚賭期間脫口罩吸煙更是「乞人憎」。有讀者近日向東網表示，慈雲山邨中央遊樂場小賣亭對開經常有人非法聚賭，違反防疫規例。負責管理場地的康文署表示，今年進行過4次聯合行動，共向36名違防疫令人士發告票；警方則表示，單計5至8月已採取18次行動，拘捕及檢控20人，發64張告票。

讀者反映指，經常有人在慈雲山邨中央遊樂場小賣亭對開非法聚賭，下午約2、3時「開檔」賭「十三張」，最多見過約30人聚集，期間脫下口罩說話及吸煙，直至晚上近10時才散場，有關人等除涉非法街頭賭博外，亦有違禁聚令、口罩令及吸煙條例之嫌。記者日前到場視察，當時仍未有人「開檔」，有街坊指的確上址不時有人聚賭，上周二(8月30日)曾見警方到場執法，當時見有約10人收告票。

康文署表示，今年1月至今，接獲5宗懷疑有人在上址非法聚賭的投訴，期間與警方進行了4次聯合行動，該署共向36名違反禁聚令或口罩令的人發定額罰款通知書。發言人續指，職員每日會巡視上址，如發現有市民於公園內進行違規活動，會即時勸止，並按需要聯絡警方作進一步執法跟進，亦會與警方及衞生署控煙酒辦公室等部門進行巡查及採取執法行動。警方則稱，今年5月至8月，黃大仙警區接獲上址非法賭博投訴15次，採取18次行動，向28人發出口頭警告或勸喻，以涉及非法街頭賭博拘捕及檢控20人，並就違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》發出64張定額罰款通知書。