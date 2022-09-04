近25%學校IT助理月入無1.5萬　團體倡政府制定薪酬架構

逾兩年多新冠肺炎疫情下，面授及網課的混合教學模式已成常態。機構今日(4日)公布調查結果，發現許多學校近來積極招聘資訊科技助理，惟該職位的薪酬待遇、工作實況參差，約四分一人月薪低於1.5萬港元。該機構認為學校資訊科技(IT)助理普遍工時長、薪酬偏低，更缺乏進修或晉升機會，故向政府提出改善建議，包括參考現時教育局資助和官立學校的教師薪級標準，為資訊科技助理人員制定薪酬架構，並按年資調整待遇。

勞聯及香港資訊電子行業工會聯合會今年6至8月進行調查，包括訪問86名學校資訊科技助理和104名教師。結果發現，資訊科技助理男多女少，受訪女性只佔20%。薪酬方面，近40%受訪者月薪2萬港元以上，惟逾37%受訪者薪酬水平只在1.8萬港元的水平徘徊，甚至有23%訪者月薪僅1.5萬港元或以下。14%受訪者更指過去3年人工「零調整」，20%受訪者指每年平均加薪低於1%或以下。工時方面，約半受訪者指平常要超時工作，有個別每周總工時更長達55至60小時。

團體建議，政府應改善職涯出路及前景，如創造晉升階梯，按工作範疇及技術要求，更仔細地分級資訊科技助理的職位設定，並納入學校常額編制改善資訊科技助理職位的薪酬架構及待遇，使人工與其他IT同行看齊，有利挽留有經驗的人才。此外，政府可增加現有支援學校增聘資訊科技助理教學的計劃撥款金額，以改善學校資訊科技助理的薪酬待遇水平，並設立標準工時，使學校資訊科技助理超時工作有足夠補償。