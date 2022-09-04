警九龍巡查防疫兼掃賭拘38人　違令者遭檢控及罰款

九龍城警區刑事部、九龍城警區特別職務隊、九龍城分區雜項調查小隊，紅磡分區雜項調查小隊連同西九龍機動部隊於上周五(2日)晚上至昨日(3日)晚上展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，巡查多個區內娛樂場所。人員於紅磡德安街一間酒牌處所巡查期間，發現一名50歲男顧客在非飲食時間內沒有戴上口罩，遂向該名男子發出定額罰款通知書。

另外，九龍城警區反三合會行動組人員根據線報及經過深入調查後，於上周五晚上約10時人員突擊搜查土瓜灣道一個工廠大廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。人員於單位內拘捕一名姓鄧(65歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反防疫規定；另外12名男女(22至62歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反禁聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書或提出檢控。行動共檢獲兩張百家樂枱、約64,000港元賭款及約一萬港元籌碼。

此外，人員根據線報及經深入調查後，於同日下午約5時突擊搜查土瓜灣旭日街一個工廠大廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。警方拘捕一名姓方(65歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」；兩名分別姓甘(26歲)男子及姓陳(45歲)女子涉嫌「協助經營賭博場所」，3人同時涉嫌違反防疫規定。另外21名男女(21至73歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦違反禁聚令，人員遂向他們發出定額罰款通知書或提出檢控。行動共檢獲一張百家樂枱、大量啤牌、賭款約25,000港元賭款及約20萬港元籌碼。人員另於昨晚約10時，在太平道一間酒牌處所內發現一名姓葉(33歲)男顧客懷疑使用他人的電子針卡營幕截圖進入酒吧消遣，人員遂拘捕該名男顧客涉嫌「行使虛假文書」。所有被捕人現正被扣留調查。