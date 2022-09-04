調查揭基層缺網絡支援　機構倡向經濟困難家庭發放津貼

新冠疫情持續近3年，政府一直推行嚴厲防疫措施，令市民面對巨大生活壓力，其身心健康大受影響。有機構今日(4日)發布第5波疫情下港島區居民壓力及情緒健康問卷調查結果，調查從今年7至8月進行，收回253張問卷，訪談9人。結果顯示，基層人士的網絡支援比非基層弱。由於他們在疫情期間缺乏家人、朋友或社區援助，使壓力增加，有受訪者因怕麻煩別人，便把所有困苦獨自承受。另外，年輕人壓力也較年長人士大，數據顯示18至29歲群組的受訪者壓力指數平均值為20.4，高出其他組別4至8分，主要是因為課堂轉為線上影響學習，以及學科實習被取消或延期。

調查由明愛堅道社區中心進行，發現特別是劏房戶的基層人士，因無法負擔寬頻費用而難以上網，影響日常生活。此外，有人因工作時數不足被削減津貼、學生膳食津貼被扣減，加劇家庭經濟壓力。在分享環節上，受訪者指出疫情帶來不少困擾，其中阿珍分享到，早前曾入住隔離營，但營內伙食欠佳，她曾要求被、廁紙等物資卻不了了之，深感無奈。她又表示曾染疫的丈夫因沒有住院，而不符資格申請失業援助金。她希望當局正視全職照顧者的困境，為他們提供補貼。另一受訪者小琴指，疫情令兒子和在內地的父親3年未有實體見面，令他們感到孤單無助。她又希望當局加快公屋編配速度，並加快通關安排，以讓家人團聚。

明愛提出多項建議，包括政府向有需要市民派發數據卡、於劏房或不適切住所密集區加裝更多無線網絡熱點。在社交及支援方面，政府與各非牟利機構應加強舉辦心理輔導工作坊及社交活動、民政署應加強社區隔離物資支援服務。政府亦應向受疫情影響而出現經濟困難的家庭發放疫情生活津貼，並於每區設立更多派送物資工作崗位，以紓緩失業情況，增加基層市民就業機會。