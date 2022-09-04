中大生改良機械人　360度自轉轆制勝　奪金獎再揚威海外

香港大學生再於機械人大賽揚威海外，香港中文大學今日(4日)表示，該校工程學院機械人團隊「黃金入球」於8月21日出戰，雲集12個國家及地區、合共13支大專院校勁旅的「亞太廣播聯盟機械人大賽2022」線上比賽，並力壓來自世界各地的強隊，第二次為香港奪得金牌獎座。中大指出，致勝關鍵在於團隊成功改良機械人的設計，包括設計了能360度自轉的車轆系統，並提高機械人的自動化，並提升了機械人的操作能力及行走速度。

該大賽今屆的主題為「神速之塔」，靈感源自印度南部的傳統遊戲「Lagori」。各參賽隊伍需設計2款機械人，輪流擔任進攻方及防守方。進攻方機械人需於限時內擲球擊倒由海綿色塊疊成的「Lagori」圓塔，擊倒愈多海綿色塊便獲更高分，其後由另一部機械人重疊圓塔；而防守方則擲球攻擊置於場內4個不同方位柱子上的球，成功擊倒所有球便可縮短敵隊重疊色塊的時間。

中大機械人團隊隊長、機械與自動化工程學系畢業生葉俊華，已先後5次帶領師弟妹出戰亞太區大賽。他對奪冠感到喜出望外，認為是隊友努力不懈的成果。他表示，成員於過程中經歷過多番測試失敗，互相又有意見分歧，但各隊員仍不眠不休、全力以赴調整機械人的速度和穩定性。而該團隊早前於香港科技園公司主辦的「全港大專生機械人大賽2022」奪冠，取得代表香港出戰由2002年創辦的「亞太廣播聯盟機械人大賽」資格。中大提到，大學的團隊已5次代表香港晉身決賽，2019年更成為首支贏得冠軍的香港隊伍。