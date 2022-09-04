露營車霸十塱濕地　觀鳥會憂生態受損　規劃署僅稱無權理

港人近年難以出外旅遊，改到鄉郊一帶露營，有人將露營車引入本港，廣設於廣設於鄉郊一帶，而大嶼山貝澳旁、相距約1.5公里的十塱的濕地亦不能幸免，有約1萬平方呎原本物種豐富而廣闊的淡水濕地被填泥，並放上多輛露營車。有自稱負責人近日向傳媒表示，十塱較貝澳更寧靜、環境更開揚，適合露營等活動，而濕地已被闢為農地，計劃開設新營地，又稱場內露營車已準備就緒，隨時可營運。對此，香港觀鳥會今日(4日)回應指擔心會影響濕地生態，令鳥類難以在該處棲息，而地政總署則表示

觀鳥會保育主任黃雪媚指出，去年底已發現濕地填平的情況，近期再見到該地以鐵絲網圍封，並放置露營車，似變成康樂場地。黃說，多種雀鳥倚賴十塱的濕地棲息及覓食，包括全球「易危」的冬候鳥田鵐等，又說生態原不受干擾的十塱淡水濕地已被填泥約1萬平方呎，擔心營地營業後，會帶來大量遊人，活動和噪音會滋擾生態。她又提到濕地面積萎縮得快，擔心雀鳥未來到達時未有合適的環境棲息，要求當局盡早修例，使規劃署能執管該些土地。

地政總署表示，十塱擺放露營車的位置屬政府集體租契下私人農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准構築物。離島地政處未有接獲涉事地段業權人遞交的短期豁免書申請，亦發現不涉及政府土地上有露營車，會進一步調查。若確認有未經批准構築物，該處會發警告信及要求業權人於限期前糾正，否則會進一步執行契約條款。規劃署則指，該處屬綠化地帶，目前城規會沒有接獲地點的規劃申請，但該署表示，十塱未曾包括在發展審批地區圖內，規劃事務監督根據《城規條例》在該處沒執管權力。民政事務總署表示，牌照處沒接獲十塱舊村的酒店或賓館牌照申請。