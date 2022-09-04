單車友闖大帽山　破風夾攻私家車　越線爬頭好牙煙

港島石澳一名女鐵騎今日(4日)疑因電單車失控，越過雙白線猛撼林寶堅尼跑車，事發片段觸目驚心，惟類似情況其實經常在本港出現。有單車愛好者昨日(3日)在社交平台上傳一段影片，數名「單車友」近日疑在大帽山鍛煉期間，多次貼近行駛中的私家車，更有車手一度越過雙白線「爬頭」，期間險象環生。

有關影片拍攝於上周五(2日)，片中一開初就有一名身穿黑色運動裝的單車友，從內線「爬頭」越過前方白色私家車。私家車司機疑發現對方強行爬頭，立即踩腳掣減速，避免意外發生。無奈的是，鏡頭中再有兩名單車友從後趕上，更在內、外線「左右夾攻」貼近私家車車尾，司機亦「左右為難」未知應否讓路。位於外線的車手曾越過雙白線，進入對向車道，所幸當時未有來車才沒有意外發生，該車手隨後亦再次越線「爬頭」。

不少網民觀畢片段後，紛紛留言批評單車友們危險的霸路行為，「踩單車唔係犯法，不過咁樣好『牙煙』」、「咁樣踩法已經犯晒法」、「出事真係害X死人」、「害自己好啦，唔好害人」。其實，運輸署的路上應注意事項中已列明騎單車者須知，包括騎單車時須量力而為，能夠應付道路及交通情況尤為重要；一般而言應靠左行，保持單排行車；要與前車保持安全距離，絕對不可緊隨車輛尾部。遇上慢駛車輛時，切勿從左面超車，或左穿右插行駛，最好應耐心等候，跟隨車輛開動。