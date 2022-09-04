過期薄餅發晒霉　買完先知無得賠　網民：以為係茶餅

新冠肺炎疫情當下，相信不少港人都會在超市買定糧食，以應付不時之需。不過，牛池灣就有居民在社交平台分享其日前購物經歷，在某連鎖食物零售商購買兩份急凍薄餅(Pizza)，惟回家後發現其中一份薄餅已嚴重發霉，驟眼睇只見到發黑的霉菌，且已覆蓋逾半個薄餅，狀況駭人及相當惡心。

涉事居民昨日(3日)發文並分享涉事薄餅及單據相片，指當時是在嘉峰臺附近某零售商分店購物，而出事薄餅是進口自韓國某知名食品公司，原價為55港元一份，由於當時店舖正值超抵價優惠，98港元即可購得兩份同品牌薄餅，而發霉薄餅外的包裝亦寫明食用期限為2023年5月24日前。惟事主得悉薄餅不堪入目的一面後，直斥「咁都賣得比人」。不少網民見到發霉薄餅的相片後，有人表示「睇落以為係普洱茶餅」、「第一眼以為英泥」；另有網民建議樓主向食環反映，「退貨回水，唔肯就報食環」、「呢啲人唔可以助長」。

食安中心此前曾引述英國食物標準局指出，某些品種的霉菌可以產生對人類健康有不良影響的毒素，建議消費者不要吃明顯腐爛或帶有霉菌的食物。雖然除去霉菌及食品發霉的周圍部分有可能除去看不見的毒素，但不足以保證這樣做可將之全部清除。為保障食物安全，一般來說食物發霉便應丟棄，不要食用。容易腐壞或剩餘的食物應放入雪櫃，並盡快食用。