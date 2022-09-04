增67幢大廈納強檢　牛池灣消防已婚宿舍上榜

再增67個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(4日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該67個地方的人士，須於明日至後日(5日至6日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.慈雲山慈愛苑愛寧閣

2.九龍城東頭(二)邨安東樓

3.東涌逸東一邨祿逸樓

4.東涌逸東一邨福逸樓

5.鑽石山龍蟠苑龍珠閣

6.慈雲山慈愛苑愛賢閣

7.九龍城東頭(二)邨旺東樓

8.慈雲山慈愛苑愛裕閣

9.慈雲山慈愛苑愛富閣

10.東涌逸東二邨寶逸樓

11.東涌藍天海岸影岸．紅A座

12.東涌藍天海岸5座

13.東涌藍天海岸6座

14.東涌藍天海岸影岸．紅B座

15.九龍城東頭(二)邨茂東樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳煜明苑焜明閣

2.將軍澳雍明苑澤明閣

3.藍田康華苑宏康閣

4.荃灣象山邨秀山樓

5.牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座

6.觀塘安達邨孝達樓

7.馬鞍山利安邨利盛樓

8.沙田駿洋邨駿山樓

9.馬鞍山頌安邨頌德樓

10.大圍美城苑貴城閣

11.元朗新時代廣場6座

12.筲箕灣愛蝶灣3座

13.粉嶺景盛苑歡景閣

14.大埔頌雅苑頌美閣

15.秀茂坪秀茂坪南邨秀善樓

16.粉嶺皇后山邨皇盛樓

17.將軍澳英明苑明遠閣

18.沙田碧濤花園2期嘉麗閣

19.將軍澳安寧花園3座

20.屯門兆畦苑兆強閣

21.荃灣灣景花園3座

22.藍田滙景花園16座

23.牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座

24.天水圍天耀一邨耀逸樓

25.天水圍天耀二邨耀隆樓

26.葵涌葵涌邨曉葵樓

27.觀塘翠屏南邨翠杏樓

28.將軍澳日出康城 Sea To Sky 1座

29.青衣宏福花園2座

30.青衣青怡花園7座

31.長沙灣蘇屋邨荷花樓

32.沙田乙明邨明耀樓

33.牛頭角牛頭角上邨常康樓

34.將軍澳健明邨明宙樓

35.沙田碩門邨健碩樓

36.九龍城德朗邨德瑤樓

37.大埔大元邨泰寧樓B座

38.荃灣荃景花園10座

39.天水圍天富苑亨富閣

40.粉嶺榮福中心3座

41.天水圍天恩邨恩翠樓

42.天水圍天澤邨澤輝樓

43.葵涌葵盛東邨盛逸樓

44.旺角富榮花園10座

45.九龍城沙浦道83號御．豪門

46.馬鞍山錦豐苑錦莉閣

47.沙田溱岸8號3座

48.大角咀帝柏海灣3座

49.鴨脷洲利東邨東茂樓

50.牛池灣彩虹邨錦雲樓

51.香港仔鴻福苑鴻麗閣

52.柴灣曉翠苑碧翠閣