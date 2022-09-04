假難民食夾棍　打家劫舍唔夠分　撈埋撞車黨勁錫身

南亞兵團惡貫滿盈，大奸大惡者逞兇鬥狠，刀光劍影喋血街頭；嘍囉小卒死乞白賴，專門偷呃拐騙，甚至連俗稱「碰瓷」的撞車黨都「撈埋」！昨日(3日)深夜，社交網站流傳一段車Cam短片，再次紀錄南亞兵團的無恥惡行，片中未有交代拍攝時日，僅知現場為銅鑼灣近維園對出，柯士甸道及彌敦道交界的燈位，當時車輛相繼收慢等燈，一名南亞漢佇立在馬路中心，朝鏡頭左側一輛的士揚手截車，惟他表現奇異，並非走向乘客車門，反而在車頭位置一動不動，待的士被迫停後，他徐徐走向右車頭，一個「慢動作」挨前假扮被撞，然後「錫身」後仰一扭，緩緩完成180度轉圈落地。

雖然差劣演技讓人瞠目結舌，仍有路人不知前因，甫見有人倒地，立即熱心上前慰問。南亞漢贏得「觀眾」支持，當即顯得神完氣足，一骨碌靈活站起，繼而靠向司機位車窗，似乎興致勃勃要求賠償。的士司機盡睹其貪婪嘴臉及唐突表現，相信亦為之「尷尬」，懶理南亞漢便開車離開，後者索款不成，一度硬撞的士車身，待路人伸手制止後，南亞漢再度起腳踢凹的士車門，逞惡後才隨路人返回行人路。該名南亞漢未有「學乖」，約10秒後重踏馬路尋覓目標，先走向拍攝車Cam片段的車輛有所動作，見片主無心理會後，再向後方一輛的士「埋手」，只見他拉開的士車門，與司機對談片刻，隨即轉身離開，未知其後是否繼續在該路段「搵食」。

片主在貼文同情受害的士司機無辜，直言自己駕駛新車，深恐對方亦會破壞其座駕。網民紛紛留言聲討南亞漢的惡行，除了嘲笑他未有「交足戲」、演技尚待精進外，亦慨嘆南亞兵團為「香港一大患」、「南亞的確香港一大隱憂」、「呢啲南亞人 遺禍香港 世界」，又指現場靠近警署，該名南亞漢竟敢公然行騙，其膽大包天令人乍舌。