政Whats噏：九龍城區議會修改會議常規　去「泛民化」刪「規矩」

今屆區議會經歷多次「變天」，最初有成17個區由泛民主導，有啲仲會更改會議常規，例如疫下改以視像會議形式開會。其後歷經追薪「加辣」方案同大規模褫奪議席(DQ)後，泛民議員人數大減，令唔少區議會改由建制派主導。就好似九龍城區議會咁，喺「翻盤」之後，如今就提出檢討會議常規，包括推翻由前泛民建議嘅秘書需負責提供會議視像直播；亦有議員建議取消過往由前泛民擔任主席嘅工作小組，正所謂見微知著，唔通係想去「泛民化」？

九龍城區議會原本有25個議席，泛民主派佔15席，最後辭職同被DQ後，減至僅佔2席，10個建制派議員成功取回主導。既然有壓倒性嘅優勢，就開始着手修改由泛民以前訂下嘅「規矩」，而喺本月8日召開嘅區議會大會就會討論修改會議常規。

根據區議會文件建議嘅修訂，包括建議刪去秘書須負責為會議過程進行視像直播，亦都唔需要全程直播同上載區議會網頁。其實呢個主意係由已離任嘅泛民議員提出，打算用嚟監察會議用途。該區區議會主席何顯明就話，其實民政事務總署一直都無預算同支援，根本「區區都無直播」，仲話議員自己「用手機放喺枱都可以直播」，認為刪去都無咩所謂。至於因當選立法會議員而將區議會主席讓位嘅楊永杰都話對建議持開放態度，對於區議會實際運作無影響。

唔單止刪除直播會議，其他修訂仲包括如果工作小組成員連續3次缺席會議，就會無咗成員資格，若再要加入工作小組，必須先經工作小組會議通過。此外，會議常規仲建議修訂，如果有公眾人士喺旁聽區妨礙會議進行，主席對佢警告無效後，可勒令其立即離開會場。睇嚟議員同公眾嘅要求都增加咗。

會議常規要改，連部份工作小組都要刪埋。講緊嘅就係該區議員吳寶強、潘國華同林德成等聯署，要求何顯明檢討區議會嘅工作小組，話要與時並進，包括考慮取消鐵路事宜同公眾垃圾收集站環保改善計劃工作小組。之不過，根據紀錄，呢2個小組嘅前主席分別係由泛民主派馮文韜同鄺葆賢出任，而佢哋喺舊年7月已請辭。呢個做法，背後係咪有咩暗示呢？何顯明就解釋，其實2個工作小組嘅功能都唔大，因為屯馬綫同東鐵綫過海段已運作，而未來會成立一個衞生黑點小組，所以2個小組都可有可無喇！