男女撞跌老翁致骨折　為趕巴士不顧而去　女兒批無情網上緝兇

「到底報唔報警？」、「有冇辦法靠網絡力量都搵得返呢兩個人？」一名女網民今日(4日)在社交平台發文尋求一對年輕男女，事件引起社會關注。事因女網民64歲父親於今午1時，在港鐵筲箕灣站某出口被上述男女撞跌，後者因趕時間、追巴士，見到老人可如常對答就舉腳離去。未料，女網民父親傷情比想像嚴重，需在途人幫助及報警入院治療，目前盆骨、大腿骨折，很大機會要做手術，「短期內都唔會出到院」。

女網民表示，涉事男女追巴士時撞跌其父親，後者當下不能夠再起身，但因愛面子表示「比我坐下、坐下」，男女見無大礙後就離開。女網民表示，「原意亦唔係想追究，只係求個道歉，同埋要比佢哋知道，無論幾忙都好都要睇路、睇人你可能走咗㗎巴士好少事，但係有好多意外發生會影響到其他人。」她續指，其父雖然手腳慢，但都算「走得行得」、「鍾意周圍去」。惟現時因骨折或需做手術，「仲要喺醫院足足痛咗成日，唔知之後影響有幾大，何苦要老人家受苦」。

她又質疑，「到底有幾趕時間，可以令你唔睇人、唔睇路？」、「到底有幾冷酷無情，先可以罔顧一個因為你受傷嘅老人家，見到佢明顯企唔返起身，你都可以走咗去？」她強調，「好想搵返呢兩個人，同佢哋講返呢件事，好多人叫我報警check CCTV(翻查閉路電視)，但係我又唔係好想浪費警力」。她重申自己並非想「算帳」及要求賠償，但希望肇事者能現身解釋，「點解唔call白車、點解唔等埋白車來先走」，更希望兩人能夠正式其父親道歉。事件引起該區街坊、居民等關注，均紛紛為事主轉發貼文，惟至今仍未有二人的消息。