裝修公司違商品例投訴　今年首7個月107宗　海關籲貨比三家

不少公營房屋項目陸續入伙，住戶收樓固然開心，會積極物色裝修公司粉飾家居，惟一旦遇上不老實的裝修公司，安樂窩不成，還會換來一肚氣。涉及裝修工程公司違反《商品說明條例》的投訴，今年首7個月有107宗，較去年同期的82宗，增幅逾3成，裝修工程費用涉款由數萬元至數百萬元不等，最常見的投訴是收費與合約訂明不同及工程項目貨不對辦，海關提醒消費者切忌心急，裝修項目應以書面確認及貨比三家。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督蔣依莉表示，受投訴的不良裝修公司，內容五花八門，但可以歸納4種手法，包括工程開展後巧立名目，如拆門不包拆門框，要拆就要額外付費；工程貨不對辦，與擬定的設計不同，如床的闊度及廚櫃高度等，目的是減低成本，偷工減料；項目先斬後奏，事後才向顧客收錢，許多時因工程緊急，顧客無奈付費；項目工程需由持牌人員進行，如水電安裝，但公司為促成生意，訛稱由合資格人士進行，當住戶事後發現問題，才知受騙。

她強調，若商戶作出以上行為，有機會觸犯《商品說明條例》的不良營商手法，包括虛假商品說明及誤導性遺漏，一經定罪，最高可處罰50萬元及監禁5年。蔣表示，工程一旦出現問題，消費者除蒙受金錢損失外，亦會面對巨大精神壓力，她提醒，消費者不要輕信「全城至抵」之類的廣告，選擇裝修公司時要貨比三家及光顧有信譽的商戶；雙方擬定合約要清晰詳盡，列出項目細項，如用料、價錢及尺寸等，就算是後加工程，亦要有補充合約，切忌相信口頭承諾，工程項目亦要確保由合資格人士進行。為提高住戶及商戶的合法權益觀念，海關人員聯同宣傳大使「零容忍者」，日前到新入伙公屋屯門菁田邨一帶派發單張及紀念品，計及毗鄰同為新入伙的和田邨，兩邨合共提供逾9,000個單位。