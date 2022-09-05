助普及鞏膜隱形眼鏡治療　眼科醫生周穎思膺優秀青年

醫者父母心，醫院管理局眼庫醫學總監周穎思分享多年行醫經歷，指曾有一位病人因手術效果不理想而結束自己生命，此事對她打擊很大，亦成為她往後行醫路上的重要啟發，從此積極向病人宣揚永不言棄的精神，更為香港眼科醫學界普及了鞏膜隱形眼鏡的新技術，造福病人，今年獲醫管局頒發優秀青年獎。

周穎思分享說，為了讓病人捉緊希望，她嘗試引入海外新技術，以促進本港眼科醫學發展。隱形眼鏡綜合診所於2012年設立，主要推廣包括鞏膜鏡在內的隱形眼鏡治療，目前該診所每年服務約200人次，隱形眼鏡治療使用率增加85%，其中成功佩戴率增加62%。周續說，以往角膜受傷的病人，一般都需要做角膜移植手術，雖然術後出現排斥反應的機會較低，但仍具一定風險，而且並不是所有病人都適合做手術，尤其是長者和患有嚴重乾眼症的病人；而本地的角膜捐贈率亦長期不足。而新技術能有效改善病人視力，緩和病情惡化速度，部分病人佩戴後可避免做手術。

長遠發展而言，周穎思期望，致力推廣捐贈角膜「一分為二」，藉以避免移植細胞被破壞，亦更能善用捐贈的角膜，令更多病人受惠；同時亦要繼續促進治療角膜疾病的教育、培訓和研究，才可保持醫學發展上的創新力。