本港法庭審理效率低　議員促倣效內地　加快處理中港家事糾紛

中港婚姻愈來愈普遍，一旦婚姻破裂，不少涉內地事宜的家事訴訟需跨境處理。本身是律師的議員陳曼琪指本港法庭審議效率低，而整個司法系統在法律科技運用方面落後，導致審理效率低，不少涉內地的婚姻個案本仍需親身到內地遞交文件，相當費時，反而設於深圳、全國首家實行第一審涉外涉港澳台家事案件集中管轄的裁判中心，亦吸納香港的特邀調解員處理涉港家事糾紛審判和調解，且有線上、線下開庭形式，令訴訟更人性化及省時，她建議司法機構加快科技化，港府亦應設立並設立恒常機制，完善跨境家事糾紛的機制。

深圳涉外涉港澳台家事審判中心在7月成立，位於深圳北站的匯德大廈內，服務函蓋家事案件專業化審判、家事糾紛綜合協調解決及當事人事業心理疏導等模式服務。陳曼琪日前曾到訪該中心，指以往涉內地的家事糾紛，港人均需親身到內地法院申請立案，但現時用手機應用程式便可，更可以線上形式審議。她又稱香港的家事審判制度需要改善，無論在法例、程序上都有簡化空間，如作離婚訴訟，在本港需2至3年時間，而該家事審判中心因不少程序可在網上進行，則有望在6個月內解決糾紛。

她指家事審判中心的設施亦貼近求助者的需要，例如設有育嬰室、減壓室，而减壓室内更設有按摩椅、沙包讓到訪人士紓綬情緒，亦有特别的獨立房間供非內地人員使用。至於法庭則採用圓形設計，法官與訴訟方幾乎處於水平，藉此减少雙方的對立情緒。

本港司法系統屢次被批法律科技落後於人，她指本港應打造成國際法律服務中心，但現時法庭審議效率低，疫情下亦要叫停，應運用更多法律科技，包括電子存檔、系統電腦等，讓案件管理及程序得以加快。由於跨境家事糾紛需加強兩地文件送達程序，她促請兩地法院合作，或以電子平台對接相關資訊。

該家事審判中心已運作約一個月，上月已有個案以線上模式開庭處理。她亦建議設立跨境家庭綜合服務互動機制，加強香港、內地及台灣的基層、婦女團體及社團之間的溝通，同時建議設立恆常溝通機制，完善粵港澳家事糾紛解決機制。