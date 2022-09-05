東方日報A1：長者瞞報確診避隔離

本港新冠肺炎疫情反彈，港府近期宣布收緊防疫措施，當中未打兩針的70歲或以上確診長者，必須送往社區隔離設施接受檢疫。當局逼染疫長者與家人分離，疫監期內生活自理，做法惹社會關注。有調查發現，逾一成受訪長者曾因自己或家人快測確診但不呈報，逃避隔離；受訪長者更普遍對疫情存有誤解，例如不覺得未來疫情會變嚴重、再中招的病徵較輕微等。學者認為，長者有多項憂慮而不打針或不呈報，相信當局收緊措施後會加劇瞞報，可能令當局更難掌握疫情發展，結果適得其反。

變種病毒Omicron分支BA.4及BA.5在港迅速蔓延，感染比率已超過一半，長者入院及死亡個案大幅上升。有研究團隊於上月展開調查，訪問了664名60歲或以上的長者，發現長者之間對新冠病毒及疫苗存在多項謬誤。病人醫護權益協進會召集人龐朝輝表示，12%受訪長者稱自己或其家人曾快測確診，但不向當局呈報；10%人曾草率快測，亦有8%人沒有依港府強檢要求進行核酸測試。

調查又指，47%受訪長者認為未來新冠病毒致病的嚴重程度會變得輕微，31%認為新冠病毒傳染性會降低。雖然有75%受訪長者認為新冠康復者會再度染疫，但有27%人認為再染疫的徵狀會較輕，甚至沒有徵狀。此外，18%受訪長者沒有接種或只接種一至兩劑新冠疫苗，當中70%人擔心疫苗安全，21%人因身體差或有長期病患而不打針。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，BA.5是目前傳染力最高的新冠病毒株，根據外國研究數據，其增長速度較BA.2快35%，病毒於肺部細胞內複製率更高出34倍，患者感染後可引發心臟細胞發炎及心臟衰竭，導致呼吸困難甚至猝死。另有美國研究指，二次感染新冠病毒人士的死亡及住院風險為首次感染人士的兩倍及三倍，出現後遺症風險達1.8倍。而本港接種兩種疫苗後出現異常事件的比率，10萬人中只有約40宗，情況屬十分罕見。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，長者接種新冠疫苗的意欲低，主要原因為擔心疫苗安全，以及自身有長期病患等。他指，上述研究於今年8月進行，當時已經有逾一成受訪長者快測確診無呈報，而當局於同月底宣布收緊防疫措施，他相信部分染疫長者會憂慮在隔離設施無人照顧而選擇瞞報，當局收緊政策只會適得其反。

陳建議港府應彈性處理，若長者家居有獨立廁所或面積夠大，可安排他們居家隔離，而非人人都須送至隔離設施，並要加強教育或電視宣傳長者快測確診須呈報的重要性。

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