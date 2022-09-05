東方民調：南亞幫濫用聲請滯港　涉黑作惡政府懶理

香港劫案及暴力罪案頻生，當中不少涉及「假難民」。南亞兵團與本地黑幫狼狽為奸，無惡不作，涉及販毒、偷竊、強姦、殺人、縱火、黑工等，南亞兵團分屬不同集團或黑幫，彼此間爭奪地盤及利益，血腥打鬥案件因而此起彼落。惟港府繼續坐視不理，任由南亞兵團濫用酷刑聲請制度留港作奸犯科。

今年首4個月，已有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕，當中186人均是持有「行街紙」、即根據入境條例暫獲羈留或可被羈留者的擔保書，上述人士在港干犯嚴重毒品、毆打、爆竊等罪行。資料顯示，2021年共有929名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士，佔整體被捕人士的3.2%。

不法分子濫用免遣返聲請機制留港作奸犯科，困擾香港多年，除令治安惡化外，政府公帑亦淪為提款機，假難民藉難民身份苛索各種福利，過去8個財政年度，狂燒逾70億港元公帑。港府預算2022/23年度將耗費12.62億港元於假難民身上，較去年度相關修訂預算的10.79億港元，增加約1.83億港元，增幅近17%。假難民在港犯下不少罪案，治安風險及高昂開支卻要港人承擔，不時有議員建議設禁閉營，並盡快遣返他們返國，但至今政府未有一項落實執行。

有學者指出，接連發生涉及南亞兵團槍擊案及當街殺人案，香港治安敲響警號；又指不少假難民偷渡來港前已犯案纍纍，來港後繼續犯案。不足3個月發生多宗涉及南亞兵團的嚴重血案，相信與港府一直無正視假難民問題，以及掃蕩相關罪案不力有關。最近多宗嚴重案件均在鬧市發生，可見不法之徒視法律如無物，亦當警方為「紙老虎」，反映警方收集情報力有不逮，未能防患於未然。而近年街上少見警員巡邏，缺乏阻嚇力之餘，不法之徒亦早已逃之夭夭。