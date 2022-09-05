東方民調：政府養肥假難民　96%受訪者斥治安毒瘤

香港近月大小劫案不絕如縷，街頭暴力層出不窮，繼油麻地發生南亞兵團斬人案後，元朗街頭有印度漢遭斬甩手掌，銅鑼灣亦有悍匪持械打劫錶行，6月中環南亞黑幫槍擊仇殺案仍未偵破。對於多宗嚴重罪案在鬧市發生，「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指香港嚴重罪案增加，治安響警號，不法之徒猶如「當警察冇到」，小市民人人自危。受訪者又歸咎港府花公帑養肥「假難民」，治安毒瘤勾結黑幫愈演愈烈，令香港淪為罪惡之都，促港府考慮退出聯合國《禁止酷刑公約》，斬除禍根。

香港治安不靖，繼中環槍擊案拖逾兩月人槍未獲，近月嚴重罪案接連發生，最新有一名印度漢在元朗街頭遭3名刀手斬甩手掌；數日前油麻地亦驚爆南亞幫街頭劈友謀殺案。

另外，銅鑼灣一間錶行光天化日遭4名悍匪持械擸走100隻總值千萬港元名錶；元朗亦有珠寶行遭一名非華裔賊人持刀行劫，失3盤共值約百萬港元金飾；尖沙咀也有二手錶行遭兩賊假扮客人，劫走3隻值逾94萬港元手錶。除了「大茶飯」外，更有賊人「阿婆都唔放過」，九龍城有7旬露宿婦遭兩南亞單車匪掠去1.6萬港元「救命錢」；另一名9旬婦在維園晨運時亦遭搶手袋。

「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問414名18歲或以上市民，結果顯示，對於鬧市接連發生南亞黑幫槍擊案及斬人案，60%受訪者直指，治安毒瘤勾結黑幫愈演愈烈；25%指毒瘤失控，恐殺錯良民；11%形容滿城腥風血雨，共96%受訪者怒斥治安毒瘤為禍。

銅鑼灣4悍匪持械打劫錶行，40%受訪者憂本港嚴重罪案增加；28%感到香港淪為不安全城市；27%指不法之徒無法無天，目無法紀。匪徒持刀打劫珠寶店，甚至周街搶劫，44%受訪者直指香港淪罪惡之都，「當警察冇到」；31%憂小市民人人自危；17%擔心歹徒無惡不作，大小通吃。

有聲音指近年少見警員在鬧市巡邏，41%受訪者直指欠阻嚇力，未能防患未然；30%批評警方反黑不力，軟手軟腳；22%揶揄警方淪為紙老虎。對於近年香港治安情況，40%受訪者直指治安響警號；29%感到愈來愈差；24%認為急劇惡化。

政府8年花70億元公帑向假難民提供援助，41%受訪者認為港府應考慮退出聯合國《禁止酷刑公約》及設禁閉營；40%斥港府浪費公帑養肥毒瘤；13%批評聲請機制淪為禍港機制。

綜觀情況，香港淪為假難民天堂，大部分受訪者擔心治安毒瘤橫行無忌，連小市民也不放過，罪案無日無之。事實上，歷任政府面對假難民問題，都採取鴕鳥政策，任由問題惡化而自招惡果，令香港永無寧日。