高球場收地拖拉未決　行會成員言論涉誤導捱批　議員促政府澄清

粉嶺高爾夫球場收回問題拖拉至今。有智庫今日(5日)到政府總部請願，要求政府收回粉嶺高球場，以解決現時的房屋問題，又指若政府未能成功收回土地將削弱政府管治威信。議員狄志遠又批評，個別行政會議成員發言，令市民誤以為政府政策搖擺不定，促請行政長官李家超向公眾澄清。

該智庫認為收回高球場是政府的「唯一選項」，因為粉嶺高球場現以進入規劃階段，亦是政府可在最短時間發展的公屋土地。而且若然政府今次收地失敗將嚴重打擊政府威信，政府以後將難以向如棕地等，有工業用途的土地擁有人收地。該政黨又建議當局，在明年租期屆滿時，全面收回土地全面開放予社會人士使用，結束私人會所形式。

近日，有不少行會成員發言，質疑收回土地的必要性。狄志遠批評，成員的發言令外間以為政府政策搖擺不定，指行會是政府一部分，成員的行為代表政府，不應輕率發言，假若行會成員希望發表個人意見，「要諗下做唔做行會成員」，又建議若遇重大問題希望發表個人意見，應先向特首申請，再在發言前事先向市民交代代表身份。他又要求行政長官今日交代事件，以釋除公眾疑慮。被問到事件引起混亂有關成員是否需要問責，他表示，相信成員會經一事長一智。