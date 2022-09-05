涉梯間強姦12歲患自閉症女生　青年否認控罪案件開審

20歲青年涉於前年10月在其所住大廈的樓梯間內，強姦一名當時12歲、患自閉症的中一女生。涉案青年及後被捕，被控一項強姦罪，及一項與13歲以下女童非法性交的交替控罪。被告否認認罪，案件今（5日）在高等法院開審。據控方讀出的開案陳詞指，女童與被告同住案發大廈，當日女童放學回家，在步出升降後遭被告拉入樓梯間，及後遭他強姦。案件押後明天（6日）續審，屆時將傳召女事主作供。

被告方嘉樂（20歲）、報稱學生，被控於2020年10月19日在大圍某大廈的樓梯間強姦女子X；被告另被控一項與13歲以下女童非法性交的交替控罪，控被告於同日同地與當時12歲的X非法性交。據控方開案陳詞指，當時12歲的女童X在案發前與被告並不相識，X被診斷患有自閉症、專注力失調及過度活躍症，X的智商評分為78分，其智力及言語能力屬邊緣範圍。被告與X分別住在同一棟大廈的不同樓層。

控方指，案發當日下午約2時，當時就讀中一的X放學後，乘搭升降機回家，被告尾隨X走出升降機，及後拉X到後樓梯間。被告率先詢問X就讀的年級，及後嘗試親吻她，但被她推開。被告續自稱是大學生及想做實驗，並三度要求X口交，但被X拒絕。被告其後要求X脫下褲子，X遵從，被告則4次將私處插入X陰部。被告事後用紙巾清理，兩人其後離開樓梯間。X回家後，被姐姐發現情緒有異，在母親回家後，X將事件告知母親，並於同日報警。法醫為X檢查時，雖然X的處女膜沒有新近傷痕，但陰道口有擦傷，法醫認為與近期曾性交的情況極其脗合。另外，化驗師亦在X的校服上發現精液。

案件編號：HCCC 22/2022