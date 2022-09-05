虐兒強制舉報明辦首場諮詢會　議員冀加快立法

虐兒案一宗都嫌多，勞工及福利局局長孫玉菡明日(6日)主持社福界首場有關懷疑虐待兒童個案強制舉報規定建議的諮詢會。社福界議員狄志遠指，希望政府在諮詢業界意見後，可提早於年底將草案交予立法會，以加快立法程序。他預計，若當局向立法會提交草案，法案委員會可在短期內取得共識。

草案下社工、教師和醫生等平日會接觸兒童的從業員，都有責任舉報可疑情況，但又令人擔心指引不清晰或會誤墮法網，故希望政府盡早與業界討論，指引愈詳細愈好，而社福界有一定前線經驗，可供當局參考。不同機構對於如何接觸個案都有內部指引，但疫下社福機構工作量大增，上門探訪難度增加，未必能沿用以往運作方式，期望業界短期內檢視和改善跟進個案程序，社署亦應增撥資源，增加綜合家庭服務中心人手。

此外，議員田北辰指，他去年4月在立法會已要求政府立法強制舉報虐兒，翻查紀錄，2018年時任特首早已責成勞福局同教育局處理，惟5年過去，有關虐兒案仍不時發生，質疑為何仍有兒童長期缺席學校無通報，為何家長拒見社工後，社工不了了之，期望本屆政府可完成相關立法工作，保護兒童。