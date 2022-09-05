政Whats噏：洪門宴後隨黨友外訪　被問參選徐英偉封口

風聲過後，人總係要蒲頭嘅。講緊嘅就係今年初因出席「洪門宴」，惹來輿論同譴責嘅前民政事務局局長徐英偉，佢最終係辭咗職。之不過，「係邊度跌低就喺邊度爬番起身」呢句名言，正正套用喺佢身上。事關佢近日同所屬政黨嘅黨友到馬來西亞考察，今日(5日）仲開記者招待會分享行程，指好多當地商人想參與香港嘅新規劃同大灣區發展。不過曝光率咁高，唔知佢有咩大計呢？

又再活躍當然惹來公眾關注，當被問到會唔會出選年底嘅港區全國人大代表換屆選舉時，徐英偉就選擇避談，指其他嘅嘢會留意住，有消息再講，搞到大家都要繼續估估下。其實徐英偉早前已經大搞親民活動，同黨友鄭泳舜落區派飯，徐仲負責買飯票添，睇嚟都係發出緊一種積極嘅訊號喇！

而一場嚟到馬來西亞，其他黨友都大讚該地令人感覺親切舒適，因為兩地文化好相似，仲講到有當地商界代表話好掛住香港啲叉燒喎！而議員陳學鋒亦提到當地人語言能力強，對香港同大灣區發展都好有興趣，不過最大障礙嘅檢疫期，政黨都表示要平衡風險，限制太多都唔好，因為要增加香港競爭力，未來會將會面成果反映比政府知。