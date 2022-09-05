多區空氣急轉差　新西尤其嚴重　環保署稱吹西北風帶污染物

本港的空氣質素於酷熱天氣下轉差，市民需多留神，環保署今日(5日)下午2時於大多數地區的一般、路邊監測站均錄得空氣質素健康指數至少7，健康風險屬於「高」，於屯門、元朗、東涌等新界西地區更錄得8的水平，對健康構成「甚高」的風險，僅觀塘、旺角兩個監測站的空氣質素健康指數為6，維持中等健康風險水平。

環保署發出特別提示，受乾燥的大陸氣流及熱帶氣旋「軒嵐諾」的共同影響，本港於明日(6日)前大致晴朗及持續酷熱，和緩北至西北風帶來一股較高區域背景臭氧及粒子污染水平的氣流，亦不利於空氣污染物擴散。預料影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

空氣污染物「臭氧」（O3）的濃度方面，屯門於今午2時錄得約214微克、元朗錄得約207微克、沙田錄得203微克。本港對「臭氧」的標準為8小時平均值不多於每立方米160微克，世衞組織標準為8小時平均值不多於100微克。環保署提醒，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少體力消耗及戶外活動。一般市民應減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。