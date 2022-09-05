涉租迷你倉藏炸藥武器　小號演奏家被控管有爆炸品須還押

警方於上周五(2日)突擊搜查紅磡鶴園東街一迷你倉單位，在內搜獲約10公斤可用作製造炸藥的硝酸鹽及硫磺、300克懷疑低性能炸藥、5克懷疑延時保險絲、30支懷疑煙火及一批懷疑攻擊性武器。警方調查後拘捕一名男小號演奏家，他被控一項有意圖而管有爆炸品罪及一項管有攻擊性武器罪。案件今早（5日）於九龍城法院首次提訊，被告暫毋須答辯。署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至11月28日再訊，以待警方進一步調查，包括調查被告的電子通訊設備、手提電腦資料、DNA及指紋檢驗，期間被告須還押懲教署看管。

報稱音樂家的31歲被告文曦，控罪指他於2022年9月2日，在香港九龍紅磡鶴園東街4號恒藝珠寶大廈2樓201至207單位e多迷你倉2954號櫃，非法及惡意管有爆炸品，即約300克思疑低性能炸藥，約10公斤思疑可用作製造炸藥的化學品，約5克自製延時保險絲及30枚煙花製品，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害。控罪又指他於同日同地及同一迷你倉櫃內，管有攻擊性武器，即3把刀、2把斧頭、1支棒球棍，2支木棍及1個彈射器連43粒金屬彈丸，意圖將其作非法用途使用。

庭上透露，涉案迷你倉是被告獨自租用，倉內裝有控罪所指的物品，涉及不同類型的攻擊性武器，亦儲存了一些已製作完成的低性能炸藥。控方指有關本案警方仍在調查中，不排除有更多人牽涉在內。翻查資料，被告文曦於香港演藝學院完成文憑和學士課程，於美國完成碩士課程，現為香港小交響樂團小號手，曾與多個樂團演出，亦有教授小號。

案件編號：KCCC 2149/2022