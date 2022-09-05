交通習慣調查即日起展開　運輸署盼收集3.5萬戶意見

為掌握市民出行習慣，運輸署今(5日)公布「2022年交通習慣調查」詳情。該調查由即日起展開，目標在今年12月底前完成收集3.5萬個住戶意見。為隨機抽樣選中的受訪住戶將會分批收到通知書，可選擇網上問卷、電話訪問，或預約進行面談訪問。調查員將會穿上湖水藍色制服，並佩載由該署簽發的名牌作識別，而每次訪問需時約20分鐘。

運輸署助理署長(策略研究)梁世豪表示，是次調查收集的資料主要分為兩大類，第一類是各住戶成員的詳細出行資料，例如全日各行程的出行時間、使用的交通工具及轉乘地點和目的地等。第二類資料則是受訪者形成有關交通習慣的主要因素，以及對各種運輸設施的意見，例如選擇交通工具時的考慮因素和私家車的使用情況等，以便政府規劃未來運輸系統。他又透露部分訪問內容，如智能手機、疫情在家工作等近年變化如何改變市民出行習慣，北部都會區、大灣區發展規劃對出行影響等。

運輸署副署長(策劃及技術服務)邱國鼎表示，交通習慣調查每隔10年進行一次，而對上一次是2011年。是次調查將動用約180名調查員，總開支預算與維持約1,500萬港元。他又指，爭取在6個月內，即明年中旬發表首份初步數據報告，2023至2024年發表整份調查報告。