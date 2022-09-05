指控龔仁心以投資為名騙取5000萬元　商人陳書春出庭作供

商人陳書春及他持股的卓基工程有限公司於2014年入稟高院，指控華懋集團時任主席龔仁心利用合作投資為名，騙取他透過卓基工程5000萬港元，實際是將錢交予華懋慈善基金，用來與陳振聰打官司爭奪龔如心的遺產，因此要求龔仁心及華懋慈善基金等退回有關款項。案件今天（5日）於高院原訟庭開審，先由原告陳書春作供。

本案原告是陳書春及卓基工程有限公司，陳持有卓基工程70%的股權，不過陳供稱，它餘下的30%股份，其實只是由他的員工掛名代他持有；被告則包括龔仁心、雄福有限公司、華懋慈善基金有限公司及黃乾亨黃英豪律師事務所。據原告方開案陳詞指，陳在2009年在廈門初次與龔仁心見面。龔表示其朋友宋女士有投資機會，游說陳與宋合作土地發展及證券投資項目。陳為此透過卓基工程，向宋名下的雄福有限公司支付了5000萬港元。但之後宋女士卻將雄福收到的款項，轉帳到黃乾亨黃英豪律師事務所及華懋慈善基金。

原告方指其實龔仁心當時所講的投資計劃根本不存在，各被告是串謀向原告索取金錢，用作龔如心遺產案的律師費。陳書春出庭接受盤問下承認陳書春並非本名，他出生時名叫方長松，於1996年由內地來港時，因為「私人理由」改名陳書春。但他在內地仍叫方長松。他在2009年初遇龔仁心時，亦是向龔遞上「方長松」的名片。案件明天續審。

案件編號：HCA 832/2014