假專頁中秋前低價售盆菜吸客　真商戶大嘆無奈將報案

網購騙案不時發生，有騙徒見臨近中秋，假冒盆菜店開專頁「掠一筆」，真商戶大嘆無奈。食肆「輝記盆菜」今日(5日)向東網反映指，有騙徒盜用其相片，開設Facebook假冒專頁預售盆菜，並以平價吸客。負責人鄧先生表示，對方列出的盆菜價格，較其一般售出的便宜300至600港元，擔心客人被騙財之餘，亦憂慮有客人向假冒專頁購買後，到其門市取貨時「冇貨畀佢」。

從該假冒專頁顯示，專頁是昨日(4日)才設立，有「齊頭」400人讚好，只有一則貼文。專頁涉盜用了真正「輝記盆菜」的相片，而貼文中的門市資料等亦是「輝記盆菜」的地址。東網記者曾以顧客身份詢問假專頁，對方以繁體字回覆，指中秋的訂單需求大，落單需要預訂，只接受轉數快付款，聲稱會提供免費送貨服務。對方見記者久未付款，再傳「限量供應，售完即止」等訊息，催促付款。當記者質疑有關專頁是否假冒時，對方以簡體字回覆，並死撐「假嘅」，又指是同行惡搞。

鄧先生表示，是有客人通知，始知有假冒專頁，之前從未試過，形容事件「好大鑊」，非常擔心有客人「中招」，亦不知是否有客人已中招，希望《東網》報道可令客人有所警惕。他又指，其店舖在元朗頗有名氣，相信有騙徒見臨近中秋，冒認其店舖招搖撞騙，他已向Facebook舉報有關專頁，稍後會去報案。