議員斥港註冊制度排斥內地藥物　變相令癌症病人有藥無得用

不少病人都無法使用適合自已的藥物，促請政府改善藥物制度。有工會今日（5日)召開記者會，要求港府容許國家藥品監管局的藥劑製品證明書（CPP）可用於本地藥物註冊申請，即接納內地藥監局批准的藥物申請本港的藥物註冊。議員鄧家彪批評現有制度排斥內地，形容是「歧視自己國家優待其他國家」。

香港藥物註冊制度主要採用「第二層審批」，即假若有新藥希望在香港註冊並供市民使用，必先在32個表列國家中取得兩個或以上CPP，不過內地並不包括在認可名單中，鄧家彪指現時有不少用於免疫治療藥物如治療鼻咽癌的藥物，在內地進行研究，惟由於外國沒有相關臨床數據，歐美等國家拒絕相關的藥物註冊，這間接令香港市民無法採用，變相是有藥無得用。

專科醫生區兆基批評，現時本港藥物審批制度採用「第二層審批 」，只依賴2個地區的CPP，自已沒有對藥物進行自主審批，認為會窒礙香港發展，而且審批需時15個月，時間過長。他指香港再不急起直追「合理化制度」，市民會有病無得醫。鄧家彪要求政府接納內地藥監局批准的藥物申請本港的藥物註冊，並建立特快通道，容許部分有顯著療效，且已在美國藥監局、歐洲藥品管理局，以及內地藥監局註冊的藥物使用通道，讓病人能更快使用新藥。