今增10021確診　輸入佔152宗　當局籲中秋減少跨家庭聚會

本港第5波疫情持續，確診個案連續3日破萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(5日)本港新增10,021宗確診個案，包括9,869宗本地個案，以及152宗輸入個案。當局呼籲市民在中秋節期間減少跨家庭聚會。另外，醫管局公布，小欖醫院嚴重智障科女病房一名病人服務助理確診，經篩查發現多7名病人及1名員工染疫，病房目前已暫停接收新症。

今日新增較多學校個案，有1,169間學校呈報共3,444宗確診個案，涉及2,864名學生及580名職員；個案分別來自286間幼稚園幼兒中心、467間小學、387間中學、及29間特殊學校。衞生署公布，有12間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。不過，衞生署表示，復課後學校呈報個案大增屬預期之內。院舍方面，有7間院舍出現新增個案，包括6間安老院舍，及1間殘疾人士院舍，共35人需要檢疫。變種株個案亦持續有升勢，根據最新的初步數字，懷疑是BA.4或BA.5的個案錄得67.9%。整體而言，BA.5佔61.11%；BA.4佔6.79%；BA.2.12.1佔5%；而BA.2.2則佔27.1%。

此外，歐家榮表示，上兩星期已有為快測確診個案作抽樣，發現有近100％為真實確診。他解釋，做覆檢是為做基因分析，了解現時本港出現的病毒主流，而目前出現假確診的比率僅佔0.7％。他又提醒市民，若快測無染疫，也不一定代表無確診。