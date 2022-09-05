添3444學校呈報確診　涉2864學生　12校涉疫班級須停課

學生剛剛開學第3天，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(5日)激增3,444宗學校呈報確診，來自1,169間學校，共涉及2,864名學生及580名教職員。當中592宗屬今日呈報、878宗為上周五(2日)個案、819為上周六(3日)個案、809宗為昨天(4日)的個案。過去7日有737間學校呈報2宗或以上個案。另外，有12間學校部分班級須要停面授課1周，包括3間小學、5間中學及1間特殊學校。

歐表示，學校確診數字上升是預期之內，出現爆發的風險較暑假之前增加，學校相互之間無流行病學關連，所以認為是由於社區個案上升導致學校確診數字上升，在社區感染風險增加，現時最重要是風險管控。他明白面授課堂對學生的身心發展非常重要，家長可以留意子女情況，若有病徵，即便快測無染疫亦不要上學，希望以精準方法抗疫，不希望學校停課。

須要停面授課1周的學校包括東區維多利亞幼稚園，15名學生中有2名確診；屯門青松侯寶垣中學5C班19名學生中有2名確診；沙田東華三院邱金元中學4B班26名學生中有3名確診；觀塘聖母潔心會福音秀茂坪幼兒中心暨幼稚園K2班36名學生中有6名學生及2名教師確診；南區航海學校2A及2B班各有3宗個案，確診學生均住學校東翼宿舍；元朗通德學校6A班30名學生中有3名確診；北區International College HK 7.4班20名學生中有3名確診；長洲聖心學校6B班18名學生中有3名確診；屯門崇真書院6A班25名學生中有3名確診；九龍城Beacon Hill School 3C班30名學生中有3宗確診；匡智屯門晨曦學校P1級有1名老師確診，由於與該級7名學生每天有接觸，而且多數時候沒有戴口罩，該級學生要停課；紅磡香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園67名學生分為4組，其中嬰兒組及學步組均出現個案，由於涉及的學生年紀較輕，中心建議全部4個組別停課。