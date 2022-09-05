靠害涉潛入香港快運電腦為梁振英子訂餐　1被告押後再訊

母公司為國泰航空的香港快運，其乘客資料在2019年底疑被2名男子非法取用，他們涉嫌登入前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，靠害替梁氏一家購買逾3,000港元額外膳食及行李寄艙等服務。1名前地勤人員已經認罪，被判處80小時社會服務令。另1名被告今日（5日）在東區法院再訊，辯方申請押後以待給予被告法律意見。裁判官應辯方要求，把案押後至10月10日再訊，期間被告續准保釋。

今日應訊的被告是郭尚文（22歲、地勤人員），被控於或約於2019年12月23日，在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦。他另被控於2020年1月24日，在他被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。

同案另1名被告黎紹泓（24歲、便利店兼職員工）被控於或約於2019年12月24日，在香港無合法辯解而摧毀或損壞屬於香港快運航空的電腦。他認罪後， 求情稱犯案是出於自以為是「好搞笑」的惡作劇，但對此感到後悔。他上月在東區法院被判80小時社會服務令。

案件編號：ESCC 827/2022