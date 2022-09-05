涉索賄收賄披露4700客戶資料　3名PCCW前職員被起訴

廉政公署今日(5日)落案起訴3名PCCW電訊公司前職員，控告他們涉嫌不誠實取用電腦，以及索取及接受賄款，以披露從該公司電腦系統所獲得4,700名公司客戶的個人資訊及資料予他人。他們已獲准保釋，將於本周三(7日)在西九龍裁判法院答辯。

被告為劉成殷(36歲)及賴思廷(28歲)分別為PCCW Services Limited收費電視部小組前組長及前初級市場推廣主任，而簡紹基(38歲)則為PCCW直銷部前銷售主任。3人被控共4項貪污罪名，即一項代理人索取利益及三項串謀使代理人接受利益，又被控另外三項罪名，即一項有不誠實意圖而取用電腦及兩項串謀有不誠實意圖而取用電腦。本案涉嫌於2017年6月至2018年10月期間發生。

廉署提醒電訊業從業員，收受利益而洩露客戶資料屬嚴重罪行。廉署將繼續協助電訊公司加強內部監控，提升電訊業從業員誠信操守，以防止貪污及舞弊行為，詳情請聯絡廉署香港商業道德發展中心(hkbedc.icac.hk/zh-hant)。