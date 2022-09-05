旁聽師涉發表煽動文字與影片　官裁定控罪合憲案件開審

2名「旁聽師」被指今年初在法院旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，早前被警方國安處拘捕，控以發表煽動文字罪，綽號「牧師」的男被告另涉嫌在網上平台持續發布煽動影片，被控多1項作出具煽動意圖的作為罪。2人否認所有控罪，案件今（5日）在西九龍法院再訊。裁判官鄭念慈裁定煽動罪合憲，案件將進行審訊，綽號「牧師」的男被告提出中止聆訊但遭鄭官拒絕，案件隨即開審並傳召證人。

59歲男被告彭滿圓及67歲女被告趙美英，均報稱無業，他們共同被控1項發表煽動文字罪，指他們於2022年1月4日，在西九龍法院大樓第3庭發表煽動文字，即具意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令的文字。彭另被控作出1項或多項具煽動意圖的作為，指他於2020年11月17日至2022年2月16日，在香港製作、上載及廣播YouTube影片並維持一個YouTube頻道，具意圖對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；慫使他人不守法或不服從合法命令。

甫開庭，裁判官便裁定煽動罪合憲，理據將於本案裁決時一併頒布。控方開案陳詞指，彭在2020年5月27日開設一個公開的YouTube頻道「牧師和你顛」，並在案發期間製作及發布多段影片，其中8段牽涉控方指稱的控罪，即內容表述具煽動意圖。控方又指，2022年1月4日，2名被告以公眾人士身份進入法庭旁聽鄒幸彤煽惑參與六四集會案，當時鄒已被裁定罪成，裁判官陳慧敏開始處理求情時，有旁聽人士拍手，拍手的正是2名被告。庭上播放當日的法庭錄音，聽到鄒幸彤陳詞時有人拍手，裁判官發出首次警告。鄒再陳詞時再有人拍手，裁判官要求抄下有份拍手人士的個人資料，一把男聲大叫「我都有拍手⋯⋯良知啊你跌咗啊閣下」。

案件編號：WKCC 928/2022