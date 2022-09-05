格鬥教練及女助理涉煽動藏武器　案件將交區院處理

格鬥教練及其女助理被指籌辦名為「黑武士軍團」的港獨武裝力量，今年3月被警方國安處拘捕。2人原本被控作出煽動行為、藏有攻擊性武器及無牌藏槍等罪，案件今天（5日）在西九龍法院再訊時，控方申請修訂該煽動行為罪改為控告煽動顛覆國家政權罪，獲國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批准，並完成將案轉介至區域法院處理的程序。本案將押後至9月22日下午在區院再訊，2名被告沒有保釋申請，須繼續還押懲教看管。

2名被告依次是男子黃德強（59歲、武術教練）及女子張文芝（61歲、雜貨採購員）。根據現時的控罪，男被告被控於2020年7月1日至2022年3月20日期間，在香港煽動他人，組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國或特區政府中央政權機關。他另被控於2022年3月20日，在新界大圍金獅花園某單位內管有攻擊性武器，即3把劍、3把開山刀、1把斧頭、21支箭和40支短箭；及無牌管有槍械，即2支弩。女被告則被控於同日，在馬鞍山新港城3 期一單位，管有3把開山刀、1把斧頭、41支箭、80支短箭和多個箭頭；及無牌管有5支弩。

案件編號：WKCC 834/2022